Joe Biden dice que Vladimir Putin está considerando usar armas químicas y biológicas en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que es “claro” que Vladimir Putin está considerando el uso de armas químicas y biológicas en Ucrania y advirtió de una “severa” respuesta de Occidente si decide hacerlo.

“Su espalda está contra la pared”, dijo Biden sobre el presidente ruso recordando que Rusia recientemente acusó a Estados Unidos de almacenar armas químicas y biológicas en Europa. “Simplemente no es cierto, se los garantizo”, aseguró a líderes de negocios estadounidenses en Washington.

“También están sugiriendo que Ucrania tiene armas químicas y biológicas en Ucrania. Esa es una señal clara de que él (Putin) está considerando usar ambos tipos (de armas)”, recalcó.

Su advertencia hace eco de comunicados difundidos por su administración a comienzo de este mes y de otras naciones de Occidente, luego de que funcionarios rusos acusaran a Ucrania de tener intenciones de esconder un supuesto programa de armas químicas respaldado por Estados Unidos.

“Ahora que Rusia ha hecho estos falsos reclamos (…) todos deberíamos mirar con atención la posibilidad de que Rusia use armas químicas y biológicas en Ucrania, o crear operaciones de falsa bandera usándolas”, advirtió en Twitter la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

We will have additional details of @potus trip to Europe to announce later today. The trip will be focused on continuing to rally the world in support of the Ukrainian people and against President Putin’s invasion of Ukraine,

but there are no plans to travel into Ukraine.

— Jen Psaki (@PressSec) March 20, 2022