Joaquin Phoenix fue elegido Mejor actor en los Globos de Oro

Joaquin Phoenix se llevó el Globo de Oro a mejor actor dramático por su papel en Joker. Se le notó muy emocionado, sí. Con ganas de decir muchas cosas, pero los nervios le traicionaron en su agradecimiento y fue errático. “Espero que todos podamos unirnos y hacer cambios. Lo de votar está muy bien, pero a veces debemos asumir nuestra propia oportunidad”, afirmó, entre otras cosas, el actor que hizo en su discurso varias alusiones a la emergencia climática.

Al principio, tras reconocer el aporte de sus compañeros nominados, aseguró: “Aquí no hay un mejor actor”. Además halagó a su director Todd Phillips y expresó: “Soy un dolor de cabeza. No puedo creer que me hayas aguantado”.

Luego agradeció a los organizadores del evento el menú vegano, ya que él sigue esa dieta, y alabó el esfuerzo de la prensa extranjera de Hollywood por “reconocer el vínculo entre la ganadería y el cambio climático. Es una movida muy audaz hacer el menú de esta noche basado en plantas”.

Llamado al compromiso

Si bien varios de los ganadores del Globo de Oro de la noche hicieron declaraciones de compromiso político y social, Phoenix cuestionó el compromiso de las celebridades para tomar medidas concretas: “Es realmente agradable que tanta gente venga y envíe sus mejores deseos, pero tenemos que hacer más que eso, ¿verdad?”. Y agregó: “No siempre he sido un hombre virtuoso. Estoy aprendiendo mucho, muchos de ustedes en esta sala me han dado múltiples oportunidades para hacerlo bien”.

En ese tren de llamar a la acción, enfatizó: “Es genial votar, pero a veces tenemos que asumir esa responsabilidad sobre nosotros mismos y hacer cambios y sacrificios en nuestras propias vidas. Espero que podamos hacer eso… no tenemos que ir a Palm Springs ida y vuelta en jets privados. Yo intentaré hacerlo mejor y espero que tú también lo hagas. Muchas gracias por aguantarme. Estoy muy agradecido por esta noche y por todos ustedes, gracias”.

Mientras terminaba su disperso discurso, empezó a sonar la música de la ceremonia indicándole que su tiempo se había acabado y era hora de terminar de hablar y retirarse del escenario.