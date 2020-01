JNE convoca a audiencia para resolver la exclusión de Urresti

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolverá este miércoles la apelación interpuesta por el excluido candidato al Congreso de la República de Podemos Perú, Daniel Urresti Elera. La audiencia está programada para las 10 de la mañana, y de ser ratificado, el exministro del Interior tendrá solo 10 días para conseguir los votos necesarios a fin de ocupar una curul.

Cabe recordar, que el aspirante al Parlamento manifestó que seguirá en carrera puesto que considera que su exclusión es improcedente porque según el cronograma electoral, solo podía ser retirado de la contienda hasta el 27 de diciembre.

“La justicia me asiste, todos los especialistas en derecho electoral lo han manifestado. Hay demasiada jurisprudencia sobre el caso como para que se deje de lado”, expresó.

De acuerdo a la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE), se excluyó al exministro del Interior de la lista de Podemos porque no consignó en su hoja de vida una sentencia por difamación. Urresti arguye que se cumplió con la sentencia.

De otro lado, diario Exitosa, se comunicó con la defensa del exgeneral del Ejército peruano, el letrado Michael Samaniego, quien informó que en estos momentos viene preparando su “alegato de defensa” y que hoy se estaría apersonando a las instalaciones del JNE a fin de acreditarse para la audiencia de mañana.

En ese sentido, Samaniego destacó que solo tendrá tres minutos para sustentar la injusta exclusión de Daniel Urresti. “Si los magistrados ven por conveniencia hacen preguntas, luego pasarán a deliberar y por la tarde o el jueves estarán dando los resultados”, precisó.

Plantón

Por su parte, la agrupación política Podemos Perú realizará un plantón frente a las oficinas del Jurado Nacional de Elecciones en respaldo a su primer candidato, según adelantó Susana Gutiérrez, aspirante a una curul que acompaña la lista de Daniel Urresti.

En la misma línea, Gutiérrez indicó que todos los de la plancha congresal estarán presentes el día miércoles desde las 8 de la mañana, así como los militantes simpatizantes del general, dirigentes distritales, asociaciones y otros grupos sociales.

“Supuestamente la audiencia era para el martes, no sabemos por qué se ha postergado, pero entendemos que es un trasfondo político de aquellas fuerzas que no quieren ver a Urresti en el Congreso. No entendemos por qué el ensañamiento”, comentó.

Mientras tanto en el portal de Voto Informado, del JNE, no podrá aparecer la hoja de vida, ni la fotografía, de Urresti Elera hasta que se resuelva su situación.