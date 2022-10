Jesús María: Paciente oncológica espera años para una cita en policlínico Pablo Bermúdez

Varios pacientes del hospital Pablo Bermúdez ubicado en el distrito de Jesús María, se quejan constantemente por la falta de citas, especialmente en dos especialidades; deben esperar un mes para endocrinología y cuatro meses para urología.

También te puede interesar: Puente Piedra: Dos ciudadanos son asesinados en el mismo sector en cuestión de minutos

Dichos pacientes precisan que la espera es de varios meses para acceder a una cita, tras una larga espera, son derivados a otros centros de salud debido a que no cuentan con los equipos necesarios para sus consultas.

“Mi hermana ha venido a sacar su cita para medicina general y me dicen que venga a partir del 15 de octubre a preguntar, ni siquiera me aseguran que va a haber esa cita. Se burlan del paciente estos degenerados, una atención pésima“, expresó uno de los pacientes a Exitosa.

Por otro lado, la señora Amanda, una paciente oncológica nos contó su travesía por encontrar una cita después de una espera de 3 años, le piden que espere un mes más para que pueda realizarse una ecografía. Asimismo, que suele llamar al policlínico pero nunca atienden.

“Estoy esperando un mes para hacerme una ecografía, soy paciente oncológica, no hay ayuda, después de 3 años, esperar un mes fatal, para qué uno paga su plata. Son 3 años para que me atiendan recién. Me dicen que llame pero nunca contestan, he llamado como 5 veces y nada, eso cansa“, expresó consternada a Exitosa.

“Me cambiaron de policlínico pero después de tres años me están viendo, en Rebagliati es la misma cosa, tengo doble neoplásica y no puedo sacar cita hasta ahorita. En neoplásica tengo que gastar para que me atiendan, 30 años de aportes de qué me sirven, mis operaciones. Madrugas y no te dan cita“, añadió.

También te puede interesar: Estados Unidos agradeció al Perú por acoger un millón 200 mil venezolanos, según Harold Forsyth

Más noticias en Exitosa:

🔵🔴El administrador recibió un disparo en el pecho mientras que el mototaxista recibió un disparo en la cabeza. Ambos crímenes ocurrieron en la Av. Los Pinos.https://t.co/pacIOb0v6z — Exitosa Noticias (@exitosape) October 7, 2022

años