Jesús María: Familiares denuncian falta de atención médica en el Hospital Central de la PNP

Lamentable. Este lunes, unos familiares de un suboficial de tercera se comunicaron con Exitosa para denunciar la falta de atención médica en el Hospital Central de la Policía Nacional, ubicado en el distrito de Jesús María.



Se trata del agente identificado como Byron Gavilán de 36 años, quien permanece horas en el área de emergencia de este nosocomio sin recibir atención médica, según señalaron los familiares y temen que su estado se agrave con la espera.

“Llegamos a las 9 de la mañana y lo encontramos en una camilla con un suero a lado, en todo el rato no ha venido ninguna enfermera para tomarle el pulso, no sé si está con la presión alta, no sé nada hasta ahora”, aseguró una pariente del paciente para Exitosa Noticias.

Los colegas del agente del Escuadrón de Emergencia Central, ubicado en La Victoria, relataron que esta mañana durante la formación su compañero estaba ausente, por lo que se dirigieron a la habitación a buscarlo y lo encontraron convulsionando, tras ello, lo derivaron de emergencia al centro de salud.

Desde que llegó a dicho nosocomio el agente permaneció todo el día quejándose de dolor esperando atención de un neurólogo, más de 13 horas postrado en una camilla, aseguran los familiares y temen que su estado empeore.

Además, indican que cuando intentaron reclamar por atención para el paciente, habrían recibido maltratos por parte del personal médico y que en la misma sala hay varios casos similares a su situación.