No festejó el gol por el respeto que le tiene a Universitario, su ex equipo. Tras anotar en el arco de José Carvallo y de saborear el triunfo con la camiseta de César Vallejo en el Monumental, Jersson Vásquez se comunicó con Exitosa Deportes y explicó sus razones del por qué no continuó esta temporada en Ate.

“Le estoy agradecido a la gente porque en su gran mayoría me han mostrado su apoyo, no por este partido, sino por haber defendido los colores de la U durante estos 3 años, pero siempre hay unos irrespetuosos que por ahí desean el mal”, indicó Vásquez.

Asimismo, el futbolista aseguró que su salida de Universitario no se debe a un tema económico. “Simplemente ya no quisieron contar conmigo, y eso es algo que no se puede hacer nada. Si no te quieren que puedes hacer. Hay que buscar trabajos por otros lados y César Vallejo me abrió las puertas del club y gracias a Dios estoy en un buen equipo”.

Por otro lado, a Jersson Vásquez se le consultó sobre si le incomodó la forma en la que fue separado del equipo crema. “Lo único que a mí me incomodo y me sorprendió es que ni siquiera me llamaron para decirme: ‘sabes qué Jersson, no vas a continuar en la U’. Ni siquiera me dijeron: ‘gracias por esos 3 años, pero ya no estás en los planes del próximo año’, eso se entiende, son cosas que uno tiene que entender porque es parte del fútbol, es parte de las decisiones que puedan tomar ellos, pero ni siquiera hubo eso. No se dio y tampoco se puede exigir”, finalizó.