Jersson Vásquez culpó a Jean Ferrari de su salida de Universitario

No festejó el gol por el respeto que le tiene a Universitario, su ex equipo. Luego de anotar en el arco de José Carvallo y de saborear el triunfo con la camiseta de César Vallejo en el Monumental, Jersson Vásquez explicó las razones por las que no continuó esta temporada en Ate.

“Algunos hinchas me gritaron mercenario, pero que averigüen bien por qué me fui de la ‘U’. Creo que en Vallejo ganó menos de lo que ganaba en la ‘U’. Que los hinchas le pregunten a su gerente (Jean Ferrari) por qué no seguí en Universitario. No me quería ir, pero cuando ya no te quieren en un lugar, tampoco puedes rogar para quedarte”, señaló el lateral.

Luego se refirió al momento en el que infló las redes del arco crema. “Estaba confiado en que iba anotar y gracias a Dios se dio”, dijo el jugador de César Vallejo, quien estuvo en Universitario desde el 2017 hasta el 2019.

La camiseta crema ya quedó atrás para Vásquez. Ahora solo le queda defender a César Vallejo con el protagonismo que se le conoce.