Jennie Dador sobre liberación de Fujimori: “Es parte de un proceso fraudulento”

En entrevista con Exitosa, la secretaria ejecutiva de la coordinadora nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador, se pronunció acerca de la decisión el Tribunal Constitucional de declarar fundado el hábeas corpus que busca la liberación del expresidente Alberto Fujimori.

Además, Dador señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos cumple con un mecanismo de supervisión de la sentencia al exmandatario Fujimori y que, por ese motivo, el próximo 7 de abril, evaluaría la excarcelación del expresidente que fue determinada por el TC.

“La Corte Interamericana ha fijado unos estándares que señala que el derecho a acceder a la justicia no solo se cumple cuando permiten a las personas acceder, tener un juicio y una sanción, sino que el Estado tiene que asegurar que esa pena por la cual ha sido sancionado un agresor, vulnerador de derechos humanos, se cumpla”, declaró Dador en Exitosa.

También puedes leer: Ruth Luque lamentó indulto restituido a Alberto Fujimori: “Es una decisión que va en contra de los derechos humanos”

Asimismo, indicó que las autoridades al aceptar el recurso del habeas corpus presentado por la defensa del expresidente Fujimori, debió de analizar si cumple con una serie de requisitos; sin embargo, consideró que en este caso, “no se cumplieron”, debido a que la medida analizada por el TC es parte de “un proceso fraudulento”.

“Lo que estamos conociendo hoy es parte de un proceso fraudulento de un indulto que parte en el año 2017 y desde ahí hay una serie de medidas, que llegan en este momento al Tribunal Constitucional”, manifestó.

Como se recuerda, el exjefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, otorgó el indulto humanitario a Fujimori el pasado 24 de diciembre del 2017, pero esta medida fue anulada por la Corte Suprema de inmediato. Dicha resolución de la Corte fue evaluada por el TC este jueves 17 de marzo.

Al respecto, Dador indicó que el TC no habría analizado la situación médica del expresidente Fujimori, debido a que en el expediente no hay un informe sobre su salud de manera detallada, tampoco se indica que el exmandatario tiene una “condición grave de salud, que no le permite permanecer en el centro penitenciario”.

Más información: