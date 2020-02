Se asustó. La actriz Jely Reátegui decidió cerrar su cuenta de Twitter tras recibir innumerables críticas por un comentario sobre el cine peruano.

“Hice un comentario en Twitter, en donde invitaba a la gente que dejara de criticar el cine peruano, y que si tanto critican que hagan sus propias películas. No refiriéndome a nada en particular, simplemente invitando a que la gente escriba sus huevadas, lo que me parece chévere”, indicó Reátegui a través de su cuenta de Instagram.

Asimismo, la actriz indicó que la atacaron y se asustó. “Incluso me mandaron un mensaje privado diciéndome que debería estar muerta, y me asusté como mierda. Entonces por eso decidí cerrar mi Twitter, porque me abrumé un montón y me asusté”, agregó.

“Así que nada, eso es todo, no pasa nada, es una red social menos, cosa que me alegra bastante”, finalizó Jely Reátegui.

En serio, ustedes son una mierda y quieren hacer mierda al resto.

¿Contentos con lo que le hicieron a Jely Reategui? ¿No? pic.twitter.com/uPDg8dl08R — Chibola Manyada 🌺 (@chibola_manyada) February 18, 2020

Es importante mencionar que Jely Reátegui arremetió contra los que durante el día estuvieron criticando el cine peruano.

“Es muy fácil criticar y tirar mierda. Si tanto odias las película peruanas (qué por cierto hay de todos los tipos, para todos los públicos), escribe tu guión y haz una como las que te gustan. Suerte con eso; y una vez que la termines, suerte con la difusión y con el público”, indicó Reátegui a través de su cuenta de Twitter.