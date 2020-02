Jefferson Farfán lanza tremenda indirecta contra Melissa Klug

En medio del enfrentamiento con Melissa Klug, el futbolista Jefferson Farfán envió un mensaje en su Instagram oficial que sorprendió a más de uno, pues sería una clara indirecta para la madre de sus dos hijos varones. En el texto, el deportista resaltó la labor que tuvo Doña Charo, quien cumplió el rol de padre y madre con él, y le agradeció por no haberle inculcado algún “resentimiento” hacia su padre, quien lo abandonó desde muy pequeño.

“Gracias mamita por todo lo que me entregas siempre y gracias por enseñarme que el amor hacia los seres queridos está por encima de todo. Con tu ejemplo me enseñaste que no debemos guardar rencores, que a pesar de tener que criarme sola y lucharla toda, nunca me inculcaste un sentimiento negativo contra mi padre, porque a pesar de eso preferías que yo tuviese amor en mi vida y no odio ni resentimiento”, escribió junto a una foto al lado de Doña Charo.

“La vida me ha enseñado muchas cosas, pero tu ejemplo me ha enseñado que debemos dar amor, y más aún cuando se trata de las personas que nos dieron la vida. Te amo mamita. Gracias”, posteó.

CONFIRMA ROMANCE CON YAHAIRA

En una entrevista a ‘En boca de todos’, Jefferson confesó a ‘Maju’ Mantilla que está enamorado de Yahaira Plasencia. Todo se dio, cuando la presentadora inició un juego de pin pon y el deportista aceptó que está enamorado. “Yo no estoy todavía casado, pero sí estoy muy feliz”, dijo Jefferson, a lo que ‘Maju’ le refutó: “Estás enamorado? Y él dijo: “Si”.