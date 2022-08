Jefe del INPE sobre liberación de Antauro Humala: “No hemos recibido ningún tipo de presión”

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Omar Méndez Irigoyen, aseguró que existió ningún tipo de presión para la liberación del líder etnocacerista, Antauro Humala, quien fue excarcelado el pasado 20 de agosto por redención de pena por trabajo y estudio, respetando los parámetros establecidos en la ley.

En declaraciones a la prensa, explicó que a Anaturo Humala, quien purgó 17 años de prisión por el ‘Andahuaylazo’, se redujo el tiempo de su condena bajo la denominada modalidad 7×1, es decir, desde 2005 hasta 2020 obtuvo un día menos de prisión por haber trabajado o realizado labores académicas por semana.

Asimismo, precisó que este beneficio está regulado por el Código de Ejecución Penal, el cual faculta al director del establecimiento penitenciario a otorgar el mismo.

También puedes leer | Congresista Anderson: El presidente está dedicado a obstruir a la justicia

“No hemos recibido ningún tipo de presión. Esta decisión no es del presidente del consejo nacional penitenciario, es del director del establecimiento penitenciario, y quiero enfatizar que no hemos recibido ninguna presión, no lo permitiríamos”, sostuvo desde los interiores del hemiciclo.

“Se ha respetado el código de ejecución penal y el reglamento de código de ejecución penal porque el beneficio penitenciario de cumplimiento de pena con redención de trabajo y estudio está señalado en el ordenamiento legal vigente. Es un beneficio penitenciario de competencia del director del establecimiento penitenciario”, aseveró.

Es importante precisar que, esta tarde, el jefe del INPE se presentó ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso para informar sobre el otorgamiento de libertad para Antauro Humala Tasso, por la figura de redención de pena por trabajo y estudio.

Más en Exitosa