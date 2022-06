Jefe de Migraciones pide a extranjeros regular su estancia en el país a fin de “evitar que sean confundidos en actos delictivos”

En entrevista con Exitosa, el titular de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Jorge Fernández Campos, hizo un llamado a los extranjeros para que participen del proceso de regularización en el Perú, con el fin de que tengan derechos y no “se les confunda en actos delictivos”.

En plática con Nicolás Lucar, en ‘Hablemos Claro’, el jefe de Migraciones habló sobre el trabajo que puede realizar el organismo técnico con los datos de las comunidades migrantes, las cuales indica que deben ser atendidas con normalidad, solo si ponen en orden su situación actual e informan a las autoridades peruanas.

“Ser migrante no es delito, es una condición humana, un problema social, que además tiene una connotación de seguridad ciudadana. Tiene que ser atendido, tenemos que regular para saber quien está de buena fe, quienes no están vinculados al delito, porque el delincuente no está inscrito en ningún lado, pretende estar siempre en el anonimato, y evitamos así que los ciudadanos extranjeros se les vincule como participes de la delincuencia”, dijo el superior de la superintendencia.

Sobre cómo es que llevará a cabo este proceso, Fernández Campos indica que Migraciones se mantendrá en contactos con organismos internacionales, así como el trabajo de la mano de diversas municipalidades que puedan ceder espacios para instalar sedes donde los extranjeros puedan acercarse, y también señaló que se le ha hecho un pedido al Congreso de la República para que se haga una amnistía a la multa de S/. 46 que tienen que pagar los migrantes por estar “ilegalmente” en país, de forma diaria.

Finalmente, el encargado principal de la superintendencia se refirió a los derechos y oportunidades que gozaran todos los miembros de la comunidad extranjera que regularice su estancia en el Perú, señalando a que se tendrá conocimiento de si la persona posee algún grado académico para que no “se desperdicie”. Además, que podrá optar por un mejor sueldo, incluso similar al que gana una persona natural del país.

“El proceso de regularización ayudará a cuantos somos en el Perú, quienes son cada uno, sobre todo, aprovechar las capacidades de las personas que vienen con una educación profesional o técnica y los están desperdiciando. Aparte, el ciudadano extranjero que no está regularizado tiende a caer en los abusos laborales y cobrar menos que el peruano. El extranjero regularizado tiene el mismo derecho que el nacional”, declaró.

