Daniel Urresti: “JEE me excluyó para que no participe en el debate”

De manera sorpresiva, Daniel Urresti, llegó a las inmediaciones del Centro de Convenciones del distrito de San Borja, donde se realizó el debate electoral para mostrar su malestar por la exclusión de su candidatura al Congreso que le impidió participar en este evento, donde los aspirantes a una curul expusieron sus propuestas.

Para el número uno de Podemos Perú la medida en su contra, por parte del Jurado Electoral Especial (JEE), tiene como objetivo impedirle que muestre sus propuestas a nivel nacional y su postulación se vea afectada.

“El Jurado Electoral Especial solamente podía sacar de carrera a un candidato hasta el 27 de diciembre pasado, y a mí me sacan el 08 de enero. Con eso han logrado que yo no venga a este debate a sabiendas que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el día martes o miércoles, me va a responder porque la ley me asiste. Es un hecho en un 99.9% que el JNE me va a poner en carrera de nuevo”, dijo Urresti Elera en declaraciones a la prensa.

En ese sentido, el también exministro del Interior volvió a acusar a los “poderosos que están manejando (mi exclusión); todos buscan que se me considere un candidato inexistente y que salió del mapa” para que “el monstruo de tres cabezas”, que a decir de Urresti son Fuerza Popular, el Apra y Solidaridad Nacional, tenga presencia en el próximo Congreso.

“Mi problema es contra el monstruo de tres cabezas, porque con los otros partidos no tengo problemas; hay gente de mucho valor en los otros partidos y que coinciden también con quitar la inmunidad parlamentaria y con hacer los cambios políticos que se necesitan y se pueden lograr con consensos”, enfatizó.

Urresti agregó que “el monstruo de tres cabezas pretende regresar al Parlamento, pese a que ellos son los responsables de su disolución”, ocurrida el 30 de setiembre del año pasado.

“El monstruo de tres cabezas está haciendo una campaña para que se vote en blanco o viciado, cosa que le va a permitir a ellos inflarse. De repente sacan 4% y con la cantidad de votos blancos o nulos se van a inflar a 8% o 9% y lograrán pasar la valla, y nuevamente vamos a tener la misma gente que el pueblo despreció como Rosa Bartra, Martha Chávez y Mauricio Mulder”, agregó.

Finalmente, Urresti sostuvo que el sector que él califica como poderoso “son algunos malos empresarios que no quieren que se concreten las propuestas de su partido en el próximo Congreso como leyes contra los monopolios, contra las AFP, y una a favor del acceso a los medicamentos genéricos. “Los poderosos quieren meter a sus títeres y marionetas de siempre”, enfatizó.