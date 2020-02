Jean Pierre Rhyner inicia trámites para ser incluido en el universo de jugadores de Gareca

Quiere jugar por Perú. Jean Pierre Rhyner, de 23 años, no pierde la esperanza y buscará pelear un cupo para integrar el equipo de Ricardo Gareca, resulta que la Selección Peruana nunca dejó de estar en la mira del defensor suizo peruano y por ello desde su entorno personal se pudo conocer que ha iniciado trámites para poder estar listo para su convocatoria y desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) estarían pensando en probarlo.

El jugador que actualmente milita en el Cádiz CF, de la segunda división del fútbol español, ya habría tenido conversaciones con el cuerpo técnico del cuadro nacional, lo que lo habría motivado a iniciar los trámites necesarios. Actualmente viene atravesando un buen momento futbolístico en España, por lo que su convocatoria podría sumar mucho al equipo bicolor.

Recordemos que, Jean Pierre Rhyner disputó amistosos con la sub 20 y sub 21 de Suiza, debutando con los helvéticos contra Polonia en septiembre de 2015, aunque eso es impedimento para que opte finalmente por la selección peruana absoluta. Un año antes, fue invitado por Víctor Rivera para dos duelos de preparación de la sub 20 peruana frente a Colombia.