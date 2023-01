Jean Ferrari no descartó el regreso de Alex Valera a Universitario

Tras la reciente salida de Alex Valera del Al-Fateh de Arabia Saudita, el administrador temporal de Universitario de Deportes, Jean Ferrari fue consultado sobre la posibilidad de fichar al delantero peruano.

“Es un jugador atractivo para cualquier club, pero no sé exactamente en qué situación está. El tema deportivo lo ve Manuel Barreto y él es el que me mantiene al tanto. En caso exista la posibilidad, me comentará”, indicó Jean Ferrari.

Por otro lado, el ex-jugador del Al-Fateh, Alex Valera indicó que está dispuesto a jugar para el equipo que lo quiera y no descartó estar en el equipo merengue. “Yo voy a ir a donde me quieran, si me llama la ‘U’, o quien me llame, yo voy a ir porque soy futbolista y me dedico a eso”, señaló delantero tras su llegada al Perú.

SALIDA DE ALEX VALERA DEL AL-FATEH

Recordemos que el pasado 2 de enero el periodista deportivo Gustavo Peralta dio a conocer que el club árabe (Al-Fateh) tendría una deuda con el delantero peruano y esto lo dejaría libre para jugar con algún equipo extranjero o de la Liga 1.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ LA ‘NOCHE CREMA 2023’?

El evento organizado por la directiva del equipo merengue se llevará a cabo el sábado 7 de enero del presente año desde las 7:00 p. m. en el Estadio Monumental de Ate.

Posterior al encuentro de Universitario de Deportes contra el Aucas de Ecuador, se realizará un show musical para todos los ‘hinchas cremas’ donde se presentarán artistas como: La Combinación de la Habana, Hermanos Yaipén y La Mosca de Argentina.

