Jean Deza envió singular consejo a Kevin Quevedo

Después de viralizarse la foto que publicó Jean Deza con Kevin Quevedo, el flamante refuerzo de Alianza Lima declaró que conversó y realizó un singular consejo a su colega y también compañero de equipo.

“Conocí a Kevin Quevedo en una reunión de un compañero, es una bellísima persona y tiene mucho talento. Pasó por una situación difícil pero las personas que lo quieren lo apoyan. Él tiene las ganas de salir de la situación difícil que está pasando”, indicó Deza.

Sin embargo, fue muy directo con él. “Le dije tienes talento, no te equivoques, mira cómo termine yo, no te equivoques, hay que ser un profesional. Me escuchó y la pasamos bien”, aseguró el nuevo jugador de Alianza Lima.

Deza asegura que le da cólera ver a un chico que no sepa aprovechar su talento. Asevera que es momento de tener una segunda oportunidad y madurar en el ámbito profesional.