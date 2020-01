Luego de la carta notarial que le mandó su ex casa televisora Latina por ser el nuevo ‘jale’ de la temporada 2020 de ‘Esto es Guerra’, Jazmín Pinedo se pronunció. El canal le ha pedido a la ex conductora de ‘Mujeres al mando’ que pague una penalidad de 450 mil soles ya que habría incumplido su contrato por establecer una “relación contractual con terceros” cuando aún laboraba con esa señal televisiva.

“Qué pena, me sorprende, eso tendrá que manejarse en el tema legal, lo verán mis abogados. Mi contrato se terminó hace una semana. Entiendo (lo que han hecho), igual les agradezco por la oportunidad que me dieron, les tengo mucho aprecio y mucho cariño. Es complicado”, declaró la conductora mostrándose tranquila.

Asimismo, mostró su cariño por las conductoras del canal de San Felipe con quien compartió hasta el viernes 24 de enero. “Le deseo lo mejor a Karen y Cathy. De hecho estaba a punto de llamarlas pero luego dije no, retrocedí y dije, mejor las llamo después”, manifestó.

LLORAN SU PARTIDA

Se pronunciaron. A través de la señal en vivo de ‘Mujeres al mando’, las conductoras Cathy Sáenz y Karen Schwarz se despidieron de la popular ‘chinita’, sin embargo, fue esta última quien no aguantó más y se quebró mientras se refería a la ex de Gino Assereto.

“No sabía que te ibas a ir, fue como un baldazo de agua fría cuando me enteré. Siento mucho dolor. Ayer me escribiste y no te pude responder, ahora lo haré. Lo que si te puedo decir es que te voy a extrañar porque en este programa tú fuiste parte desde el inicio”, dijo en un comienzo con la voz entre cortada.

“Te quiero mandar un fuerte abrazo y sé que eres buena aquí y allá. Te deseo lo mejor. Mi mejor regalo del año pasado fue haberte conocido porque eres una linda chica, una linda mamá. El dolor está ahí pero va a pasar con el tiempo”, señaló entre lágrimas.

LAS REDES EXPLOTAN

Aunque algunos cibernautas aplaudieron el ingreso de Jazmín Pinedo a ‘EEG’, muchos otros mostraron su descontento, pues aseguraron que la exconductora de ‘Mujeres al mando’ no tiene “carisma” y era mejor que “regrese a hablar de espectáculos”.

“Es increíble. Jazmín cero gracia, carisma, profesión. Con las justas hila un par de palabras”, “Todo mal con el Perú. Primero Frepap queda en segundo puesto y ahora Jazmín Pinedo es conductora de ‘EEG’”, decían algunos de los comentarios en redes sociales.