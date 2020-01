Jazmín Pinedo alistaría contrademanda a Latina por esta razón

Tras recibir dos cartas notariales en menos de una semana, Jazmín Pinedo decidió contraatacar con una demanda a su excasa televisora por una razón particular. Según Ricardo Rondón, conductor de ‘En boca de Todos’, la popular ‘chinita’ se defendería de esta manera.

Rondón aseguró que Pinedo habría decidido actuar así tras indicar que Latina presuntamente mostró en público el contrato de la ex conductora, donde se habría expuesto su dirección, el sueldo que recibía y otros datos personales.

En tanto, un programa de espectáculos abordó a la ‘chinita’ y le preguntó sobre su situación actual. “Cuando me hacen esa propuesta (EEG), me ilusioné un montón. Todo fue súper rápido (…) Estoy demasiado feliz porque se me da la oportunidad de volver a un canal donde yo inicié tan chiquitita”

Sin embargo, ella no confirmó la supuesta contrademanda. La ‘chinita’ solo lamentó esta situación y dijo que todo se desarrollaría en el ámbito legal. En ese sentido, Jazmín Pinedo se mostró feliz de su nueva faceta como conductora de Esto Es Guerra.