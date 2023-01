Javier Arévalo: No me temblará la mano para realizar cambios en el Poder Judicial

El magistrado supremo Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, pidió a los jueces supremos provisionales a cumplir con sus labores, con el objetivo de trabajar en beneficio de los ciudadanos. Asimismo, señaló que “no le temblará la mano” en realizar cambios, si algunas autoridades no realizan las funciones que se le asignaron.

“Tienen toda la posibilidad señores presidentes, de que si algún magistrado no cumpliera con las ponencias, con el trabajo, de informarlo. No lo tomen como una amenaza porque no lo es, pero tampoco me va a temblar la mano en regresar a su corte aquel que no rinda”, indicó el magistrado Arévalo.

“Todos están acá para trabajar. Yo quisiera que en los dos años de gestión se queden todos, pero por favor rapidez, celeridad”, añadió.