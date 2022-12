Japón renueva a su DT, Hajime Moriyasu, hasta el 2026

El director técnico de fútbol de Japón, Hajime Moriyasu, renovó su contrato tras Qatar 2022 por lo que será el primer entrenador de los “nipones”, en permanecer en el cargo tras un Mundial, donde la selección japonesa derrotó a España y Alemania respectivamente y, quedara en octavos de final. Su renovación fue filtrada días antes por la agencia de noticias Kyodo.

Según filtraciones, a la agencia de noticias Kyodo, el pasado domingo, se previó que la continuidad del técnico se formalice en una próxima reunión de la junta de la Asociación de Futbol de Japón (JFA).

El comité técnico de la JFA había elaborado antes de la cita mundialista una lista con potenciales candidatos para el puesto, entre los que figuraba el argentino Marcelo Bielsa, según el informe del citado medio, pero el organismo futbolístico nipón había decidido mantener a Moriyasu tras su desempeño en el Mundial.

También te puede interesar leer: Qatar 2022: ¡Otro batacazo! Japón venció 2-1 a España y clasificó a octavos de final

Hoy tras la junta con la JFA, se anunció y confirmó su renovación en la conducción de la selección japonesa.

“Es de verdad el trabajo que más me llena. Es el trabajo que me da la oportunidad de competir en la escena internacional estando orgulloso de ser japonés. Es por lo que he decidido aceptar la oferta de la JFA”, explicó el DT, Hajime Moriyasu, durante una rueda de prensa en Tokio.

Datos

. Moriyasu fue excentrocampista de la selección japonesa, ganó 3 títulos en la liga nacional, la J-League, como técnico del Sanfrecce Hiroshima, donde jugó durante 14 años (1987-2001).

. Antes de retirarse en 2003, en el Vegalta Sendai, regresó como entregador del club donde forjó su carrera como futbolista.

Lo más visto en Exitosa: