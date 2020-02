Janet Barboza tilda de “acomplejada” y “destruye vidas” a Magaly Medina

Luego que Magaly Medina asegurara que no piensa darle ‘color’ pues no se pelea con “bataclanas” ni se “mete en el charco”, Janet Barboza arremetió con todo y calificó a la conductora de “acomplejada”. Además, dijo que le parece “fresco” que diga que es periodista cuando no acabó la carrera.

Algunas personas cuando quieren descalificarte como profesional o como mujer el único recurso mediocre que les sale es decirte ‘bataclana’. Bataclana a mucha honra”, aseveró.

-Hace días Magaly dijo que jamás se ha metido con un hombre casado…

Yo me encargué de la cumbia muchísimos años y he hecho que muchísimos grupos tengan trabajo de una forma tranquila. ¿Y ella que ha hecho? Muchas veces destruir vidas. ¿Quién es Magaly Medina? ¿A quién le ha ganado? Es provinciana igual que yo. La gran diferencia es que ella es una acomplejada.

-Parece que se ha picado…

El día lunes vamos a responder con pruebas. Perdóname pero tienes una colaza de paja. De mí nunca podrán decir cosas que me involucren con cosas tóxicas para el cuerpo, soy una mujer que no le gusta el alcohol, no le gusta irse de juerga, no soy una mujer que trabaja en la calle.

-Qué vas a sacar el lunes…

¿Ustedes saben que es la Sunedu verdad? A mí me parece bastante fresca salir todas las noches a decirles, mis colegas. No, no son sus colegas, ella es presentadora de espectáculos, igual que yo. Yo estudié dos años comunicación audiovisual y no terminé la carrera, ella y yo estamos al mismo nivel en tema de estudios.