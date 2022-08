Janet Barboza decide responder fuertemente a Magaly Medina

Janet Barboza le respondió con firmeza a Magaly Medina y aprovechó los últimos minutos de su programa en ‘América Hoy’ para lanzar ‘toda su artillería’. La conductora le dejó en claro a la ‘urraca’ que en ningún momento han intentado ‘robar’ el caso de la hija no reconocida de Tommy Portugal.

“Simplemente, un minuto para aclarar algunas cosas que están pasando debido a la persona más mezquina que hay en la televisión peruana, que ustedes saben quién es y que la verdad a mí me aburre mencionar su nombre”, inició diciendo. Janet Barboza remarcó que ‘pelirroja’ no es la única que sabe hacer televisión.

La popular ‘rulitos’ calificó de mezquina a la conductora de Magaly TV La Firme por no querer compartir los temas que abundan en el espectáculo, asegurándole que nadie tiene la exclusiva.

“Durante los últimos años desmerece el trabajo que realizamos las demás producciones, quién te ha dicho que tú tienes la exclusiva del espectáculo, absolutamente nadie. Programas de espectáculos hay desde hace más de 20 años, sin embargo, ayer (el martes) volviste a arremeter contra nosotros como siempre y utilizando imágenes de nuestro programa para dañar, insultar a mis compañeras y a mí”, precisó.

En su discurso, Janet Barboza explicó que, si la producción buscó a la hija de Tommy Portugal, Mafer Véliz, fue para pedirle explicaciones de por qué tiene una foto con su padre cuando era una niña. Finalmente, tildó de huachafa a Magaly Medina y hasta ironizó diciéndole que siga comprando lujosas carteras.

“Tú no tienes la exclusiva, no la tiene nadie, todos tocamos espectáculos, no hay que ser mezquinos. Así que sigue comprando tus carteras, huachafa, ja, ja”, finalizó.

