La popular ‘Rulitos’ está desconsolada. La conductora de TV, Janet Barboza, lloró al denunciar al desconocido que habría envenenado y matado a su perro. Barboza utilizó sus redes sociales para realizar esta grave denuncia.

En el clip, la ‘cajacha’ muestra a su mascota familiar ya sin vida y no puede evitar romper en llanto. “Hoy salimos en la mañana y encontramos así a mi perrito, lo han envenenado. ¿No entiendo cómo hay personas de tan mal corazón? ¿por qué? ¿qué daño les hacía?”, preguntó con la voz desencajada.

Barboza Avellaneda aseguró que el can fallecido no era una simple mascota, era parte de su familia. Por lo tanto, no se merecía ese final: “Debía morir de viejito y no lleno de moscas (como lo encontré)”.

La ‘Rulitos’ desconoce la identidad del sujeto que realizó esta cruel acción pero aseguró que “todo lo que se hace, se paga”. “Estoy grabando este video para que llegue a los ojos de esta persona y que le llegue mucha mala energía y toda la maldición de las personas que están viendo las imágenes. Esto no se hace a quienes amamos a los animales”, sentenció.