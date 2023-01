Jair Bolsonaro: “Repudio las acusaciones sin pruebas atribuídas a mí, por parte de Lula da Silva”

El exmandatario brasileño, Jair Bolsonaro, salió al frente a defenderse de las insinuaciones del ahora presidente de Brasil, Lula da Silva, donde lo inculpó en una rueda de prensa de estar detrás de la violenta toma de los 3 poderes de Brasil y el intento de golpe de estado a su gobierno.

Jair Bolsonaro comienza su hilo de Twitter rechazando las acusaciones de su homólogo Lula da Silva.

“Repudio las acusaciones, sin pruebas, que me atribuyó el actual jefe del ejecutivo de Brasil”, subrayó.

En esa línea, se defendió argumentando que su gobierno siempre estuvo en el marco del respeto a la Constitución y los valores democráticos.

“A lo largo de mi mandato siempre he estado dentro de las cuatro líneas de la Constitución, respetando y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y nuestra sagrada libertad”, sostuvo Jair Bolsonaro.

Finalmente, apuntó a las manifestaciones de tipo “pacíficas” que son permitidas en una democracia, sin embargo, señaló que las protestas de hoy y las de años pasados, en un periodo determinado, por gente de izquierda, sí escaparon a la norma constitucional de derecho a la manifestación.

“Las manifestaciones pacíficas, en forma de ley, son parte de la democracia. Sin embargo, las depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla”, finalizó su hilo de Twitter el expresidente brasileño, Jair Bolsonaro.

– No mais, repudio as acusações, sem provas, a mim atribuídas por parte do atual chefe do executivo do Brasil.

— Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 9, 2023