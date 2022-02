Jair Bolsonaro rechazó sancionar a Rusia y destacó sus acuerdos comerciales con Putin

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, habló este último domingo por teléfono con su homólogo ruso Vladimir Putin. Tras el diálogo, el mandatario brasileño destacó sus acuerdos comerciales con Rusia y rechazó sancionar al país europeo por la invasión a Ucrania.





“No hay ninguna sanción ni condena al presidente Putin, el voto de Brasil no está definido y no está ligado a ningún poder. Nuestro voto es libre y se dará en esta dirección. No podemos interferir. Queremos la paz, pero no podemos traer las consecuencias aquí”, dijo en conferencia de prensa.

También puedes leer: Comenzaron las negociaciones entre Rusia y Ucrania en Bielorrusia





Bolsonaro dijo que apela a la resolución pacífica de los conflictos, defiende la “paz” y sostuvo que “ayudará siempre que sea posible a la búsqueda de una solución”.

Cabe precisar que el mandatario dijo que la posición de Brasil debe ser prudente frente a la guerra por el vínculo económico que une su país a la Federación Rusa.

“Hay mucha responsabilidad, porque Brasil tiene negocios, especialmente con Rusia. Brasil depende de los fertilizantes”, agregó.

En otro momento, el presidente de Brasil indicó que es una “exageración hablar de una masacre” porque “no hay interés por parte del líder ruso en practicar una masacre”.

“Está participando en dos regiones del sur de Ucrania que, en un referéndum, más del 90 por ciento de la población quería independizarse, acercándose a Rusia”, explicó en referencia a las regiones del Donbás.

No obstante, Bolsonaro evitó mencionar la invasión rusa a Kiev y otras ciudades alejadas del este ucraniano.

Minimiza conflicto

Por otro lado, el mandatario de Brasil negó que pueda ocurrir un ataque ruso a gran escala gran escala contra civiles ucranianos.

“No creo que este conflicto dure, incluso por la diferencia de guerra de un país a otro” afirmó.

Sin embargo, el líder brasileño envió un mensaje a Estados Unidos y sus aliados. “Obviamente esperamos que otros países de la OTAN no ayuden a potenciar este problema que en mi opinión está por solucionarse”, sostuvo.

También te puede interesar: Ucrania recupera Kharkiv en medio de férrea resistencia contra rusos

Más noticias en Exitosa: