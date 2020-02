Jaime de Althaus sobre Domingo Pérez: “Me sorprende que no sepa a qué se dedica un consejo consultivo”

El periodista Jaime de Althaus respondió al fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, quien cuestionó su imparcialidad como integrante del consejo consultivo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“Me parece increíble que un fiscal de alguna manera pretenda decirle a la Junta Nacional de Justicia quiénes deben estar y quiénes no deben estar en un consejo consultivo. Por otro lado, si un consejo consultivo se reúne, se reúne una vez cada dos meses y no para ver casos particulares. Me sorprende que el fiscal no sepa a qué se dedica o en qué consiste un consejo consultivo, nunca ve casos particulares”, expresó en declaraciones a Exitosa.

Al respecto, sostuvo que el consejo consultivo “absuelve consultas de la Junta Nacional de Justicia respecto de sus políticas, sus planes y sus propuestas”. “Entonces, la Junta pide ideas, pide sugerencias y pide comentarios. Y eso es lo que hace un consejo consultivo”, puntualizó.

“Que el fiscal Pérez descuide que ahí no se va a ver su caso, ni el caso absolutamente de nadie (…) Me parece que lo que al fiscal Pérez le preocupa en el fondo son las críticas que yo he venido haciendo a sus teorías acerca de las imputaciones, sobre todo en los casos de aportaciones de campaña”, añadió.

De Althaus considera que la lucha anticorrupción debe ser profundizada en casos de sobornos a funcionarios públicos por obras. “Pero criminalizar los aportes de campaña es -a mi juicio- antidemocrático”, sentenció.