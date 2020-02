El periodista Jaime de Althaus respondió al fiscal coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela Barba, quien cuestionó su imparcialidad como integrante del Consejo Consultivo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Cuando se le consultó sobre la posibilidad de que el fiscal Vela lo denuncie por difamación, De Althaus afirmó que “eso ya sería increíble, no creo que lo hagan, porque yo he dicho lo contrario de lo que él cree que yo he dicho. Los he defendido, he dicho que es un mito, porque hay una corriente que está diciendo que ellos están trabajando para Odebrecht, hay toda una corriente de opinión que va en ese sentido, y por eso yo he dicho en esta columna que hay que acabar con ese mito”, agregó.

En la misma línea, Jaime de Althaus indicó que “quisiera que me pidan disculpas por acusarme de querer difamarlos, esa es una acusación. Que lean bien mi columna, por favor”, agregó.