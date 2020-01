Izquierda y fujimorismo se enfrentan por fallo del TC

La Comisión Permanente parecía ayer un coliseo romano en el que se enfrentaban fujimoristas e izquierdistas, luego que el Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda competencial interpuesta por el disuelto Congreso de la República, en representación de su presidente, Pedro Olaechea.

El primero en repartir dardos fue el legislador Ángel Neyra, representante de Lima por Fuerza Popular, quien a modo de amenaza sentenció que los miembros del TC “no van a estar toda su vida” en el cargo y en cualquier momento “serán cambiados”.

Por su parte, Edgar Ochoa, rechazó la postura fujimorista y respaldó la medida del TC porque “se ha ajustado a la exigencia social “para “reestructurar un Parlamento” que “explícitamente, con sus propias actitudes, demostró que solo sirve la democracia cuando ellos hablan”. “Yo sí estoy de acuerdo (con la disolución). La respaldo y la apoyo”, precisó.

De otro lado, el parlamentario Salvador Heresi, cuestionó la posición de los 4 magistrados, quienes con su voto avalaron “el golpe de Estado” contra el Parlamento, ocurrida el 30 de setiembre, cuando “los (miembros) del TC tienen el mandato vencido”.

Sin embargo, el congresista Clemente Flores rechazó la postura de la oposición. “Como puede ser dictador (Martín Vizcarra) cuando abrió las puertas de Palacio a la oposición. Al diálogo abierto cuando en este mismo Congreso (el premier Salvador del Solar) ha tenido una serie de reuniones con las bancadas. Yo rechazo esa etiqueta de dictador”, comentó.

La fujimorista Karina Beteta, expresó su total rechazo al veredicto de la máxima instancia judicial en el país por no dimitir a favor sus intereses. “(La resolución del TC) no está en el marco de la Constitución. No estoy en la obligación de aceptarlo, sino de rechazarlo”, vociferó.

Mientras continuaba su intervención en la sesión, Beteta resaltó que el Ejecutivo hizo una interpretación “antojadiza” del artículo 129 de la Constitución Política del Perú, para que el entonces premier, Salvador del Solar, creyendo que tiene la misma prerrogativa de un parlamentario, “irrumpiera en el pleno” de aquel día. “Hay responsabilidad por infracción a la Constitución”, acotó.

Finalmente, el parlamentario Marco Arana aprovechó para recordar que durante el tiempo que Fuerza Popular estuvo a cargo de la mesa directiva solo les interesaba promulgar proyectos para su propio beneficio. “Las únicas leyes que vimos ‘sacar como por un tubo’ fueron exoneraciones para aerolíneas, casinos y juegos, entre otros (…) Lo que mal empieza mal acaba”, expresó.