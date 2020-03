Iván Bulos se desligó del Sport Boys sin debutar

Una vez más las lesiones le juegan una mala pasada a Iván Bulos, quien se desligó del Boys, equipo en el que solo estuvo 16 días. La razón es que será operado nuevamente para corregir una mala intervención quirúrgica a los ligamentos cruzados de la rodilla derecha.

El delantero, de 26 años, llegó al equipo porteño procedente del Hajduk Split de Croacia, en el que solo salió una vez en lista, pero no pudo debutar. Su objetivo era tener una buena temporada en el torneo local y tentar un posible regreso a la selección. Lamentablemente, todo eso quedó en nada ahora.

“Tenía una cláusula, si me pasaba algo en la rodilla me pagaban la mitad, pero ya hablé con el club y no quiero nada de plata. Cómo le haría eso al club que me abrió las puertas. Agradezco la oportunidad y a los hinchas. Espero de todo corazón que les vaya bien este 2020”, dijo el exdelantero de Municipal. Se estima que su tiempo de recuperación será aproximadamente de seis meses. A seguir luchándola, Iván.