Italia: suspendieron 4 partidos de la Serie A a causa del Coronavirus

Precaución. Debido a la llegada del Coronavirus, que hasta al momento ha cobrado la vida de dos personas en Italia, se tomó la decisión de suspender hasta cuatro partidos de la Serie A (torneo de fútbol profesional de ese país).

Torino vs. Parma, Inter vs. Sampdoria, Atalanta vs. Sassuolo y Verona vs. Cagliari son los cuatro duelos en cuestión, que no se jugarán este domingo y que deberán ser reprogramados.

Con esta medida, el cuadro del Inter, que dirige Antonio Conte, se verá más perjudicado deportivamente que el resto, debido a que su encuentro era el más relevante de los cuatro. El cuadro de Milan debido a que viene luchando palma a palma la punta del certamen junto a la Juventus.

Cabe precisar que hasta el momento, Son dos los muertos registrados por esta enfermedad que está azotando al norte de Italia. Según se estima, el número de contagiados ya habría llegado a 100, ubicados por las regiones de Lombardía y Véneto.