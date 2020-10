Durante una entrevista en vivo para un medio local, la primera ministra de Islandia, Katrín Jakobsdóttir, fue sorprendida por un terremoto de baja intensidad. El hecho sorprendió a varios puesto que la funcionaria no perdió los papeles, aunque sí pasó un gran susto.



Jakobsdóttir brindaba una entrevista en donde daba alcances sobre las medidas que había tomado el Estado, en la lucha contra la pandemia del COVID-19, cuando de momento, todo empezó a temblar, ante la mirada preocupada de la primera ministra.

“Oh, ¡Dios Mío! ¡Se está produciendo un terremoto!”, manifestó Katrín Jakobsdóttir, quien de inmediato empezó a ver el techo y las ventanas del lugar en donde estaban, por un tema de precaución. Segundos después, ya más calmada, aseveró: “Esto también es Islandia”.

El movimiento telúrico también se sintió en Reikiavik, la capital del país insular. El mismo también fue sentido en el Congreso, que sesionaba en ese momento. Los legisladores realizaron una pausa a la sesión. No se reportaron daños ni heridos.

“Hablé con David Ignatius sobre el Covid-19 y cómo estamos lidiando con la situación aquí en Islandia. También hablamos sobre el corazón y el alma de los islandeses. Y después tuvimos un terremoto. Espero que todos se sientan bien y sin problemas”, manifestó la mandataria, momentos después en su cuenta de Twitter.

Spoke with @IgnatiusPost about COVID-19 and how we are dealing with the situation here in Iceland. We also spoke about the heart and soul of the Icelandic people. And then we had an earthquake. I hope everyone is feeling good and steady. https://t.co/4JlGEWcQ3T

