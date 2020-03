Un video difundido en las redes sociales captó a una enfermera bailando en un hospital en el cual se atiende a pacientes designados a cuarentena por el brote del coronavirus, en Irán.

En el video se observa a la joven luciendo sus mejores pasos de baile mientras que es alentada por quien la graba. No obstante, ella no sería la única que participaría de esto, muchos de los admirables trabajadores de la medicina se graban mostrando un actitud positiva frente a la situación crítica.

Cabe indicar que Irán es una de las naciones más afectadas por el coronavirus en todo el mundo, ya que el virus ha causado la muerte de decenas de personas.

While the #CoronaVirus spreads all over Iran claiming hundreds of lives, Iran’s admirable healthcare workers are overwhelmed and under a lot of pressure.

Some of them are sending their dancing videos to show their human spirit.

By the way, dancing is forbidden in Iran. pic.twitter.com/2y0hlqX5we

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) March 3, 2020