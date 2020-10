Irán: el país que ya atraviesa una tercera ola de contagios Covid-19

Preocupante. Mientras que algunos países aún luchan por superar la primera ola de contagios por Covid-19 y otros se preparan para la segunda, el país de Irán ya se enfrenta a su tercera ola, así lo confirman las autoridades iraníes.



Por tercera vez en una semana, Irán alcanzó este miércoles su cifra más alta de muertes e infecciones diarias por coronavirus, con 279 decesos y 4.830 nuevos casos registrados en 24 horas. Estos nuevos datos dejan atrás los récords de la segunda ola de contagios registrada en septiembre.

“Aunque la segunda ola de coronavirus fue contenida exitosamente, la tercera ola ha estado emergiendo porque se han ignorado los protocolos sanitarios”, alertó el ministro de Salud iraní, Saeed Namaki, según un reporte de la agencia oficial Iran Press.

Dadas las circunstancias, Irán anunció la prohibición de los viajes entre cinco urbes importantes, incluidas la capital y la segunda ciudad más poblada, Teherán y Mashhad, a fin de prevenir contagios Covid-19. En tanto, el viceministro de Salud, Iraj Harirchi, que dio positivo por covid-19 en marzo, reconoció este miércoles en la televisión estatal que el número real de muertes en todo el país duplica a las cifras reportadas por el Ministerio de Salud de Irán.

Asimismo, explicó que el número de fallecidos publicado por el Ministerio de Salud se basan en aquellos que dieron positivo en la prueba de covid-19. No obstante, gran parte de los pacientes hospitalizados que dieron falsos negativos en la prueba o cuyos síntomas no son los mismos que los enumerados por la Organización Mundial de la Salud no se contabilizan en las estadísticas oficiales.

También, advirtió que tanto los trabajadores de la salud como los suministros médicos están al borde del agotamiento debido a la situación crítica en Teherán y otras regiones del país.

