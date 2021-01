Iquitos: delincuentes venezolanos y colombianos siembran el terror en la ciudad

Iquitos, capital de la región Loreto, sufre un incremento de robos y asesinatos provocados por delincuentes venezolanos y colombianos. Según el informe, los extranjeros siembran el terror en una ciudad que ya fue golpeada a inicios del 2020 por la pandemia de la COVID-19, y que hoy enfrenta el resurgimiento de la criminalidad.







Un hecho que despertó la indignación de la ciudadanía fue el asesinato de José Luis Tello Tananta, quien fue ultimado por dos ladrones luego de retirar una fuerte suma de dinero en una entidad bancaria.

La víctima era contador de profesión y tenía una bodega como negocio en su domicilio ubicado en la cuadra 5 de la calle Iquitos, en el distrito de Punchana. Según la Policía Nacional del Perú, los hampones pertenecerían a una red criminal.





◼ Toman justicia

Cansados de la delincuencia y del pobre accionar de la PNP; del alcalde provincial de Maynas, Francisco Sanjurjo Dávila; y de la alcaldesa de Punchana, Jane Adilia Donayre, los iquiteños han decidido tomar justicia con sus propias manos agrediendo a los ladrones hasta dejarlos inconscientes.

“Muy penoso que haya pasado este crimen. Por culpa de las autoridades, principalmente de la alcaldesa que no pone seguridad. Acá pasan los colombianos y venezolanos a velocidad y nadie les dice nada. Y el alcalde de Maynas debe poner más seguridad porque ningún policía y ningún serenazgo se ve en las calles”, opinó un ciudadano.

“Los invito a unirse a todos porque la delincuencia no puede ganar terreno. A mí también me han asaltado. Me han quitado mi cartera y me han amenazado con un cuchillo. Están viviendo prácticamente venezolanos y colombianos. Ellos tienen salirse del país. Nadie les ha dicho que vengan”, manifestó indignada una señora.

El pueblo loretano espera que el General Carlos Eduardo Carazas ejecute un plan de acción para enfrentar la delincuencia en Iquitos.

“Debemos unificar esfuerzos para materializar acciones que nos permitan generar la seguridad ciudadana. (…) Estamos trabajando”, dijo el agente.

