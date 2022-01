Investigación policial vincula a modelo Shirley Arica con organización criminal

Las investigaciones para desarticular la temida red criminal “Los Incorregibles’, responsable de apoderarse de S/20 millones del Estado de forma remota, vincularon a la modelo e influencer Shirley Arica, quien habría comprado un lujoso auto a un miembro de esta organización.





Hace una semana la Policía realizó un megaoperativo a nivel nacional y detuvo a los cabecillas de esta red criminal. Durante la investigación policial, se descubrió que una reconocida estrella de la farándula local habría comprado un auto de alta gama perteneciente a uno de los implicados.

También puedes leer: Antes de morir, Diego Verdaguer le dice adiós a su ‘Ladrona’, Amanda Miguel





Tal como informó ayer el programa “Domingo al Día”, el vehículo marca Mercedes Benz, color rojo, fue captado ingresando al centro de operaciones de “Los Incorregibles”, que según la policía sería el mismo auto que maneja la popular artista en Lima, solo que hace algunos meses.

Jorge Luis Purilla Uchulla, chofer y testaferro de Miguel Angel Salinas (cabeza de la banda criminal), compró este auto de alta gama en el año 2020 y lo pagó en efectivo, algo sospechoso para la Fiscalía porque el sujeto no mantiene una situación económica acomodada.

Meses después, en agosto del 2020, el presunto testaferro le vendió el mismo auto a la misma empresa donde lo compró. Días después, la mamá de Shirley Arica compró este vehículo con dos transferencias y un depósito en efectivo. Luego que lo adquiere, lo pone a nombre de la modelo.

También puedes leer: Vecina no deja que Daniela Darcourt entone canciones en departamento

Arica no quiso revelar el nombre de la concesionaria donde adquirió el vehículo. “Yo compro el carro en una concesionaria, lo compré ahí y ya… No sé de quién fue, yo solo hice los trámites con el concesionario, mas no con el dueño del vehículo”, comentó.