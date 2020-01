Inversiones mineras sumaron US$6,157 millones en el 2019

Las inversiones mineras ascendieron a US$ 6,157 millones durante el 2019, superando la meta de US$ 6,000 millones trazada a inicios del año pasado, con lo cual se acumula tres años de crecimiento consecutivo en este aspecto.

La Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del Ministerio de Energía y Minas, a través del Boletín Estadístico Minero, informó que el monto ejecutado en el 2019 fue un 24.5% mayor al que se alcanzó en el 2018 (US$ 4,947 millones).

Solo en diciembre del 2019 las inversiones mineras sumaron US$ 832 millones, registrando un aumento del 11.6% con respecto al mismo mes del año previo (US$ 746 millones) y un crecimiento de 33.8% en referencia al mes anterior (US$ 622 millones).

“Este resultado es consecuencia de la mayor inversión ejecutada por grandes proyectos cupríferos como Quellaveco, Mina justa y Ampliación Toromocho”, precisa el boletín y resalta que el año pasado se culminó la construcción de dos iniciativas: Relaves B2 San Rafael y Quecher Main.

La inversión minera en el rubro Planta Beneficio (donde se procesan los minerales) registró US$ 230 millones en diciembre del 2019, superando en 19.9% a lo registrado el año anterior, como consecuencia del mayor monto reportado por Minera Chinalco Perú S.A. y Anglo American Quellaveco S.A. en la construcción de sus proyectos Ampliación Toromocho en Junín (US$ 33 millones), y proyecto Quellaveco en Moquegua (US$ 75 millones), respectivamente.

Al cierre del año 2019 la inversión ejecutada en dicho rubro fue mayor en 7.2% con respecto al mismo periodo de 2018, sumando US$ 1,513 millones, afirmándose en el primer lugar como el rubro con mayor participación (24.6%).

Con respecto a la inversión en el rubro Infraestructura, este se mantuvo como el segundo con mayor participación, con US$ 1,316 millones. Esto como resultado de la tendencia creciente y continua de la inversión privada registrada desde la segunda mitad del año que ha permanecido en el mes de diciembre significando un incremento interanual de 65.1%, principalmente a consecuencia de una mayor ejecución de Anglo American Quellaveco S.A.