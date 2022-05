INPE no otorga la libertad por redención de pena por trabajo y educación a Antauro Humala

Este martes, el Consejo Técnico Penitenciario del Establecimiento Penitenciario de Ancón II rechazó la solicitud de redención de pena por trabajo y educación al líder ecnocacerista, Antauro Humala, quien en la actualidad cumple 19 años de pena privativa de la libertad por los delitos de homicidio, secuestro y rebelión por el ‘Andahuaylazo’.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se manifestó acerca del pedido que realizó el abogado de Humala Tasso de excarcelarlo por haber cumplido con las horas de trabajo y de estudios en el centro penitenciario.

#INPEInforma | El Consejo Técnico Penitenciario del Establecimiento Penitenciario de Ancón II decidió no otorgar la libertad por redención de la pena por trabajo y educación al interno Antauro Humala Tasso. — INPE (@INPEgob) May 24, 2022

Cabe señalar que, el líder etnocacerista fue sentenciado a 25 años de prisión, pero la Corte Suprema tomó la decisión de reducir su pena a 19 años. Ante ello, la defensa de Humala continúa planteando diversas medidas para lograr su liberación antes del 2024.

También puedes leer: Boluarte en Foro Económico Mundial: La derecha no quiere reconocer el triunfo legítimo del presidente Castillo

Como se recuerda, el pasado 11 de mayo, Antauro Humala envió una carta al conductor de Exitosa, Nicolás Lúcar, para pedir la presencia de un fiscal para declararse en huelga de hambre hasta que se responda su solicitud de libertad por redención.

“Por tu intermedio, Nicolás [Lúcar], pido la presencia de un fiscal para proceder a declarar en huelga de hambre, hasta que no se me responda mi solicitud”, se lee en la carta.

Asimismo, indicó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el INPE no se pronunció de inmediato sobre su pedido y que trató de no responderle para que no se le dé la libertad.

“Esta escandalosa e injustificable tardanza en la que incluso se pretendió inexistentes ‘mandatos de detención pendiente’, desmentido por el Poder Judicial, evidentemente es expresa, además de ilegal”, añadió.

Más información: