¡Injusticia! Jubilado le ganó juicio a la ONP y hasta ahora no recibe ni un solo céntimo

En Exitosa, conocimos el caso de Manuel Mattos Aliaga (82), quien fue un funcionario público que trabajó por 30 años en el Banco Agrario. Sin embargo, denunció que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solo le reconoce 28 años de aportes.







“Desde el 23 de enero de 1961 hasta 1991 he trabajado en el Banco Agrario, me jubilo a los 75 años de edad, pero la ONP solo me considera 28 años y solo me remuneran con 600 soles porque cumplí 82 años. ¡Son unos delincuentes!”, contó indignado en entrevista con Cecilia García, conductora del programa ‘En Defensa de la Verdad’.





Pese a que Mattos Aliaga ganó un juicio donde se le reconocen los 30 años y 6 meses de trabajo, la ONP aún no acata el fallo y sigue sin otorgarle la subvención que realmente merece y que tanto necesita en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

“¿Cómo voy a vivir con ese dinero? Con esa plata (600 soles) no se puede vivir, y eso que inicialmente mi sueldo base era de 415 soles. He sido un profesional que, por años, ha trabajado en el Estado”, cuestionó el adulto mayor.

“Me pregunto qué clase de funcionarios tenemos en el Perú, son delincuentes que deben ser restituidos”, agregó Don Manuel, quien a la vez agradeció la lucha que emprendió Cecilia García a favor de pensiones más justas para los exaportantes.



◼ Indignante

Tras culminar la entrevista con Mattos Aliaga, Cecilia García conversó con con Dina Visagel Monzón, una mujer que aportó 22 años a la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Sin embargo, no la jubilan hasta la fecha.

“Estoy muy preocupada por esta situación que tengo que pasar”, expresó –entre lágrimas– doña Dina a nuestro medio. Relató que trabajó por 10 años para la Policía Nacional del Perú (PNP). Fue precisamente esa institución que no depositó su dinero al fondo de pensiones, aseguró.

“No es justo que después de que haya trabajado para la PNP por 10 años, mi dinero no ha sido depositado a la ONP. Ahora yo sin saber y desconocimiento, he seguido aportando y trabajando para otras empresas. Tengo 13 años de aportaciones. Y cuando voy a gestionar mi jubilación, la Policía nunca depositó mi dinero a la ONP”, enfatizó.

