¡Inicia el sueño! Selección peruana viajará hoy por la tarde a Paraguay

Atención. La selección peruana partirá hoy a las 15:30 horas a la ciudad Asunción para enfrentar a su similar de Paraguay, en el estadio ‘Defensores del Chaco’, por la primera fecha rumbo a las Eliminatorias a la Copa del Mundo Catar 2022.



El conjunto bicolor iniciará hoy los entrenamientos a las 7:00 horas en la Villa Deportiva Nacional (Videna), donde el profesor Ricardo Gareca probará por última vez a la alineación titular que buscará arrebatarle mañana los 3 puntos a la escuadra guaraní, en el partido que se llevará a cabo a las 17:30 horas.

Al parecer, Jefferson Farfán no estaría considerado en el equipo titular. Sin embargo, esperará su oportunidad de ingresar en el segundo tiempo del compromiso, pues el delantero peruano se encuentra sin club después de culminar su contrato con el Lokomotiv Moscú en junio pasado.

El ex Schalke 04 no entrenó ayer de manera regular junto al resto del equipo debido a una molestia física, pero – al parecer – no sería un problema grave que evite que el habilidoso delantero esté presente en el debut del equipo de todos ante el combinado paraguayo.

Asimismo, el jugador que no viajará rumbo a Asunción es Aldair Salazar, del América de Cali de Colombia, según conformó Ricardo Gareca, quien – a la vez – espera que el seleccionado pueda estar en el juego contra Brasil, el próximo martes 13.

En ese sentido, se confirmó que Matías Succar (Municipal) y Alex Valera (Llacuabamba), ambos llamado a último minuto, sí viajarán junto al resto del equipo.

Cabe destacar que cada uno de los jugadores de la selección pasó por las respectivas pruebas de descarte de covid-19 para prevenir contagios en la delegación.

