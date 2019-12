Inglaterra a puro fútbol en una tradicional fecha

Siguiendo la tradición de la comunidad británica, el ‘Boxing Day’ se celebra cada 26 de diciembre con partidos de fútbol; es decir, en la Premier League no habrá descanso y, como partido principal, tendrá el estreno del reciente campeón del Mundial de Clubes, el Liverpool (1°/49 pts.).

Los ‘Reds’ tendrán un partido de alto calibre en el King Power Stadium, donde enfrentará a su más cercano perseguido del certamen, el Leicester City (2°/39 pts.), desde las 3:00 p.m. (ESPN).

Sobre esta ventaja de diez puntos, el DT Jürgen Klopp dijo: “No estamos pendientes de la distancia. No estamos en la situación de creer que la liga ya se acabó antes de que finalicen. No llegamos aquí por no tomarnos todos los partidos en serio”, afirmó el alemán.

Con respecto al Leicester, el elenco azul lleva dos partidos consecutivos sin ganar. Sumó un empate y una derrota, por lo que intentará reponerse ante su gente.

Presentará DT

Hundido en la media tabla, el Arsenal (11°/23 pts.) presentará de manera oficial al español Mikel Arteta como nuevo técnico, quien asumirá su primer reto como entrenador tras trabajar como asistente de Pep Guardiola en Manchester City. Los ‘Gunners’ visitarán al Bournemouth (14°/19 pts.) (10:00 a.m./ESPN 2). A la misma hora, el Chelsea (4°/32 pts.) recibirá en casa al Southampton (17°/18 pts.) (ESPN). Por último, el Manchester United (8°/25 pts.) chocará ante el Newcastle (9°/25 pts.) (12:30 p.m./ESPN).