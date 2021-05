Indira Huilca ratificó apoyo a candidatura de Pedro Castillo en segunda vuelta

Atención. Este jueves, en una entrevista para Exitosa, la excongresista Indira Huilca señaló que apoyará la candidatura de Pedro Castillo porque pese a tener diferencias con Vladimir Cerrón, presidente de Perú Libre, la situación del país “está en juego”.







En declaraciones para el programa Informamos y Opinamos de Exitosa, Huilca mencionó que así apoye a Pedro Castillo – de quien espera pueda triunfar en la segunda vuelta electoral- los temas de diferencias con Vladimir Cerrón, cercano al candidato presidencial, se mantendrán para ser discutidos posteriormente.

“Mis diferencias con el señor Vladimir Cerrón no han cambiado, yo no las oculto. Además, no solo no lo hago sino que seguramente seguiremos disputando estos temas en un escenario en que el señor Pedro Castillo salga elegido, esperamos que sea así”, dijo Huilca.





En esa línea, consideró que optó por Pedro Castillo, porque elegir a Keiko Fujimori de Fuerza Popular, es retroceder a un régimen donde -según ella- no existió la democracia, un escenario en el cual vivimos actualmente por los últimos 25 años.

“Estamos frente a una persona nociva como la señora Keiko Fujimori. Una persona autoritaria, que reivindica a un pasado al cual no debemos volver. Vivimos 25 años de democracia justamente por haber derrotado a este régimen dictatorial. Lo que está en juego es mucho más que mis diferencias personales con Vladimir Cerrón”, aseveró.

IZQUIERDA

Marco Arana, excandidato presidencial por el Frente Amplio, firmó este jueves un acuerdo político con el aspirante al sillón presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, de apoyo a su candidatura en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, basado en temas como la elaboración de una nueva Constitución, la salud y la educación.

“Hemos firmado un documento con Pedro Castillo en el que estamos planteando la necesidad de no traicionar la esperanza del pueblo para una nueva Constitución con justicia social, con respeto de los pueblos originarios, con respeto del medio ambiente. El segundo punto de ese acuerdo es el combatir la salud y la educación convertirla en derechos fundamentales y para eso es importante recuperar la inversión pública”, sostuvo ante la prensa.

