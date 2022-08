¡Indignante! Policía fue asesinado al defender a su familia de un asalto en Chancay

Este fin de semana la Panamericana Norte volvió a teñirse de sangre. El suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Percy Edwin Pinedo Toscano, fue asesinado a balazos por tres delincuentes al defender de un asalto a su familia. El indignante suceso ocurrió en el kilómetro 88, a la altura de Chancay, al norte de Lima.

En declaraciones a Exitosa, la madre de Percy Pinedo detalló que el vehículo en donde se trasladaban sufrió un desperfecto mecánico y se estacionó a un costado de la Panamericana Norte, por lo que el suboficial descendió con su hijo de tres años para revisar la unidad.

Fue en ese momento en que los asaltantes aparecieron y pretendieron robar las pertenencias de los familiares de la policía. Ante ello, el agente policial hizo uso de su arma de fuego, desatándose una balacera. Sin embargo, lograron asesinarlo en el lugar y huyeron.

“Mi hijo estaba manejando el carro y se malogró. Estábamos esperando que pasen otros carros para que nos jale y ahí nos han chapado. Los [delincuentes] me empujaron y les dije ¿por qué me empujas ratero? [y ellos mepreguntar] ¿dónde está la plata?. Quería tirarles con piedra pero no había, y entonces [mi hijo] agarró su revólver y empezó a disparar pero los tres delincuentes tenían su arma“, narró.

En ese sentido, pidió justicia para que el caso de su hijo no quede impune. “Yo quiero justicia hasta las últimas, así no se va a quedar. Mi hijo ha trabajado de policía toda su vida”, puntualizó.

Cabe precisar que el policía fue asesinado en presencia de su hijo de tres años, quien también fue herido en la pierna derecha por los ladrones, siendo trasladado al Hospital de Chancay y dado de alta a pesar de que aún seguía sangrando. Ante esta situación, la madre lo derivó al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja, donde viene siendo atendido.

Sin duda, esta noticia ha conmocionado al norte chico debido a que hace unos días se había exigido que se declare en emergencia las provincias de Huaura, Huaral y Barranca, ubicadas en región Lima, ante el incremento de la ola de criminalidad.

