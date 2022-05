¡Indignante! Pensionista de ONP que recibe 3 soles como asignación de viudez pide al presidente atender su caso

En entrevista con Exitosa, Eda Navarro Sipán, viuda del jubilado Félix Valencia, informó que recibe tres soles mensuales de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) como pensión, pese a que hace más de dos años cobra lo mismo. Ella ya había denunciado su caso ante los medios de comunicación y las autoridades se comprometieron a brindar su respaldo en el proceso de aumento de pensión; sin embargo, hasta el momento, Navarro recibe una pensión baja.

“Hasta la fecha no se ha solucionado nada. Sigo recibiendo la pensión 3 soles hasta el momento. El mes de abril no lo he recogido, pero sigo recibiendo los 3 soles. No se ha solucionado nada, ni la ONP, pese a que vinieron varios periodistas. No hay nada, sigo cobrando 3 soles”, señaló.

Asimismo, indicó que para cobrar la pensión y recoger las boletas gasta 30 soles. En esa línea, señaló que fue a cobrar por varios meses, debido a que tenías las esperanzas de que se solucione su caso, pese a haber pasado varios años. Al ver que no recibía la pensión que le corresponde, en marzo del presente año no acudió al establecimiento de la ONP.

“Yo no recojo las boletas porque tengo que ir a Huacho a recoger y para ello gasto 10 soles de ida y 10 soles de venida, que en total son 20 soles. El taxi para ir hasta allá son 10 soles más. Es decir, tengo que gastar 30 soles para ir a recoger unas boletas que me pagan 3 soles. Yo fui a cobrar en el mes de marzo, porque abril no he cobrado”, indicó.

Eda Navarro pidió apoyo a los funcionarios de las distintas carteras ministeriales y al presidente de la República, Pedro Castillo, para que se le brinde la pensión mínima de 450 soles. “¿Quién vive con 3 soles mensuales? No hay solución”, dijo.

Por último, indicó que no está trabajando, pero que cuenta con el respaldo de sus familiares. “Nos han olvidado. Para mi es una vergüenza y una humillación”, añadió.

