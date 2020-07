¡Indignante! Padre de familia que salvó a personas de incendio sufrió robo de sus artefactos

¡Indignante! Lo perdió todo. Esta noche, Marlon, un padre de familia, salvó a mujeres, niños y ancianos a salir de la zona del desastre en medio del incendio ocurrido en Cercado de Lima. Sin embargo, esta mañana denunció – a través de Exitosa – que mientras socorría a sus vecinos, entraron a su hogar y le robaron sus artefactos.

“Cuando empezó el siniestro, pensé en la gente, era una desesperación total, solo pensé en sacarlos. Me robaron. Saqué a mis hijos, también opté por sacarlos a ellos: entre ancionas, personas mayores y niños. En total, habré salvador a 40 personas. Me descuidé de la casa, la dejé abierta, y cuando regreso, me habían rebuscado todo en mi casa”, señaló.

El buen hombre declaró que los delincuentes se llevaron electrodomésticos, dinero y víveres para la semana. “Lo que no pudieron llevarse, lo destrozaron. Prácticamente, me dejaron sin nada”, agregó. En tanto, los vecinos respaldaron la versión de Marlon y pidieron ayuda para el ciudadano héroe.

DETALLES DEL INCENDIO

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reportó que a las 20:30 horas del miércoles 29 de julio se produjo un incendio urbano en la cuadra 9 del jirón Callao. Unas 29 unidades de diversas compañías del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, entre lo que incluye autobombas, cisternas, ambulancias, unidades de rescate y unidades eléctricas, lograron controlar el fuego al promediar las 10:30 p.m.

Personal de la Policía Nacional se hizo presente en el lugar para apoyar en dichos trabajos y brindar seguridad, al igual que trabajadores capacitados y preparados de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud y de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, entidades que forman parte del Ministerio de Salud, que se trasladó a la zona para brindar el apoyo necesario según sus competencias.

El jefe departamental de Bomberos Voluntarios de Lima Centro, Mario Cassaretto, informó que 66 viviendas quedaron totalmente destruidas y unas 200 personas perdieron sus pertenencias. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro.