¡Indignante! Menores de 11 y 13 años contrajeron VIH tras ser ultrajadas por su padrastro

Atroz. Un padrastro abusó sexualmente de dos hermanas de 11 y 13 años de edad en Pachacútec, distrito de Ventanilla. La tía de ambas relata que el sujeto habría ultrajado a las menores desde hace dos años, exactamente desde la época en que inició la pandemia del COVID-19.

Desde los exteriores del Hospital Arzobispo Loayza, la tía materna de las menores detalló – a Exitosa Noticias – que el individuo se llama Juan Carlos Saavedra Jaimes (49) y en el 2018 se interpuso una denuncia en su contra en la comisaría del distrito por las mismas circunstancias. No obstante, según detalló, los policías no atendieron el caso.

“(Los policías) no procedieron cómo debieron, porque me dijeron: ‘¿Cómo se va a interponer una denuncia si no hay declaración de las niñas?’, relató la tía.

Los exámenes a los que fueron sometidas las hermanitas arrojaron que, desgraciadamente, Saavedra Jaimes las contagió de VIH.

Según un medio local, la madre de ambas menores tiene deficiencia cognitiva y problemas de lenguaje, por lo que la tía materna ha asumido la custodia de ambas hermanitas.

“Me dicen que ya deje el caso, pero son niñas y son mi familia. Son niñas inocentes, nunca debemos darles la espalda a unos niños”, dijo.

La tía detalló que, antes de que el caso se difundiera en los medios de comunicación, las autoridades no brindaban atención oportuna. Ahora queda pendiente la declaración de la menor de 13 años.

“Si no es por medio de la prensa, no se avanzaba en la atención médica que ellas necesitaban”, contó.

El Poder Judicial ya interpuso nueve meses de prisión preventiva para Juan Saavedra y lo más probable es que, al final, se le imponga cadena perpetua por abusar de dos menores de edad.

Mientras tanto, la tía de las menores ha dejado de trabajar para atenderlas. Por eso pide ayuda para costear los gastos de manutención.

◼ Ayuda

Si usted se estremeció con el caso y desea apoyar, puede abonar al siguiente número afiliado a Yape: 913 166 060.

También puede depositar a la siguiente cuenta del banco Interbank:

924 3186521231

CCI: 003-924-013186521231-83

