¡Indignante! Matan a perro por defender a su dueño de un intento de asesinato en San Juan de Miraflores

¡Indignante! Un sujeto, identificado como Max Henry Díaz Quispe, mató a cuchilladas a un perro que intentaba defender a su dueño, frustrando su intento de asesinato. El lamentable suceso ocurrió en la primera etapa de la urbanización Pacifico, ubicada en el distrito de San Juan De Miraflores (SJM).





También te puede interesar: Presentan denuncia constitucional contra presidente Pedro Castillo por traición a la patria

De acuerdo a su testimonio, la víctima se encontraba en su habitación cuando su propio hermano se le acercó para atacarle con un cuchillo de cocina. Sin embargo, no contó con la presencia de Jackson, un perro rottweiler de tres años, que de inmediato intervino para protegerlo.





En ese momento, el can recibió un mortal cuchillazo en el pecho por parte del agresor, lo que provocó que se desangrara por toda el dormitorio. Luego de varios minutos de agonía, el animal murió desangrado.

Exitosa conversó con la víctima Renato Díaz Quispe, quien dijo temer por sus familiares debido a que su hermano es una persona agresiva y podría volver a atacarlo no solo a él, sino a otras mascotas de la zona.

“Vino con un cuchillo y me patea la puerta. Nos hemos agarrado y hemos forcejeado. Él ha venido con la intención de matarme. Mi perro, como es un rottweiler, me ha defendido. Y como no ha podido conmigo, le ha metido un cuchillazo a mi perro. Puede matar a un niño o a una persona”, declaró a nuestro medio.

Aparte de no controlar su ira, los vecinos denuncian que el atacante tiene problemas de alcohol. “Ha metido cuchillo en el corazón y pulmón a un perro grande. Yo, cuando el perrito estaba chiquito, le daba comida abajo en mi puerta. Grande y bonito era ese perro. ¿Qué culpa tiene el perro de que le metan cuchillo? No podemos tener así a un criminal“, lamentó uno de ellos.

Tal como lo informó la reportera de Exitosa, Jacqueline Meza, la denuncia ha sido interpuesta en la comisaría de San Juan de Miraflores por intento de homicidio, así como la muerte del perro. Cabe recalcar que Max Henry Díaz Quispe aún sigue viviendo en el domicilio donde acabó con la vida del can.

Sanciones

Según la Ley Nº 30407 o Ley de Protección y Bienestar Animal, el que abandona o comete actos de crueldad contra un animal doméstico o silvestre, es reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años.

Si como consecuencia de los actos de crueldad o del abandono el animal doméstico o silvestre muere, la pena es privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años.

Lo más visto en Exitosa