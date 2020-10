¡Indignante! Delincuentes desvalijaron un comedor popular en Villa María del Triunfo

¡Indignante! Ni las ollas comunes se salvan de la delincuencia. Delincuentes ingresaron – este sábado – al comedor popular Virgen Cruz de Madre Las Violetas y robaron todos los víveres que se encontraban en el local.







Cabe recalcar que el recinto se ubica en Villa María del Triundo (VMT). Exitosa pudo conversar con la presidente de dicha organización, la señora Dora Chaparro, quien dio más detalles del suceso.





“Cuando yo llegué el domingo, encontré el comedor vacío. La verdad que me bajó la moral. Hacía todo lo posible para poder cocinar y dar de comer a la gente. No me parece justo“, expresó indignada ante nuestras cámaras.

Chaparro mencionó que entre los víveres que fueron robaros se encuentran: ollas, utensilios de cocina, víveres de octubre. En ese línea, cuestionó la seguridad en el lugar debido a que el delito se habría cometido en toque de queda.

En caso desees ayudar a este comedor popular, te puedes comunicar directamente al: 986861004

El premier Walter Martos, indicó – a Exitosa – que los gobierno locales deben empadronar a las ollas comunes de su distrito. Esto para acceder a los beneficios del Estado en medio de la pandemia de la COVID-19.

“Hay 22 millones de soles de presupuesto para las ollas comunes. Si hay algunos sectores que no están recibiendo el bono es porque los gobiernos locales no lo están solicitando”, dijo.

Por lo tanto, instó a que deben empadronar a estas organizaciones, debido a que el gobierno no puede llegar directamente. “Y así entregarles lo que les corresponde”, manifestó Martos.

“Hasta la fecha ya están activadas 90% de comedores populares a nivel nacional. Ellos cuentan con el respectivo presupuesto hasta fin de año”, agregó.

