¡Indignante! Barristas de Universitario obligan a hinchas a quitarse camiseta de Alianza Lima

Indignante. Esta semana, se difundió un vídeo donde se observa a barristas de Universitario de Deportes amenazar a dos jóvenes que vestían la camiseta de Alianza Lima. El lamentable hecho sucedió en los exteriores de la residencial San Felipe en Jesús María.



Tal como se ve en las imágenes, cinco personas se acercan hasta un vehículo, que estaba estacionado en uno de los espacios habilitados para la zona de parqueo, después de percatarse que dos personas llevaban una indumentaria del eterno rival.

En ese momento, uno de los barristas de la crema decidió empezar a grabar la escena. Como se le puede oír, el sujeto afirma que la zona en donde están es ‘territorio crema’ y que no podía estar usando ese polo.

“Vamos a quitarle el polo a ese c$%&$$. Papi, ya perdiste compare, quítate el polo. Este barrio es de la ‘U’. Acá no vas a venir con ese polo”, se escucha decir a los atacantes.

Víctimas

Mientras que uno de los afectados corriera a quitarse el polo y tirarlo a la pista para que la situación no se agrave, otra de las víctimas pidió disculpas por hacer uso de la camiseta ‘grone’ e indicó que no sabía que dicha zona es ‘barrio crema’.

“Disculpa, no sabíamos. Estamos aquí nada más. Tranquilos”, atinó a decir. No obstante, los hinchas de Universitario continuaron alegando que ese lugar era de la ‘U’ y que no podían estar ahí, mientras que otro de los agresores atinó a recoger la camiseta del piso.