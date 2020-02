Indignación en Lurín por muerte de niños y falta de agua potable

Luego que se informara de la muerte de dos menores de edad en un incendio en Lurín y que no pudo ser controlado a tiempo por falta de agua, el alcalde de Lurín, Jorge Marticorena Cuba, volvió a reclamar que los vecinos de su distrito padecen constantes cortes de agua potable, y señaló que son tratados “como un pueblo de aborígenes”.

Entre tanto, los cuerpos de los pequeños fueron velados ayer en la iglesia del distrito en medio del clamor de la población para que las autoridades no los marginen en la prestación de servicios, como es el de agua potable.

“No hay agua en Lurín porque nos tratan como un pueblo de aborígenes. No nos dan importancia porque dicen que somos 70 mil habitantes, cuando en realidad somos 185 mil habitantes. Estamos en esa lucha más de 20 años, más de 20 años que no tenemos agua. La poca agua que tenemos está con defecaciones y eso se lo he dicho al gerente general de Sedapal”, manifestó en declaraciones a ‘Hablemos claro’ de Exitosa.

Cabe indicar que un grupo de vecinos denunció que Sedapal les restringe el servicio de agua potable, mayormente en temporada de verano. Este reclamo surgió luego del incendio de un inmueble, donde lamentablemente fallecieron dos niños y que fueron velados en la iglesia del distrito.

Según testigos, este es otro caso de negligencia y mala administración de servicios, pues “no había agua para apagar las llamas que consumieron el ambiente del inmueble donde se hallaban las víctimas”.