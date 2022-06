Indeci: 69 puertos de todo el litoral se encuentran cerrados debido a oleajes

Mediante un pronunciamiento, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) señaló que 69 puertos de todo el litoral se encuentran cerrados ante la ocurrencia de oleajes de ligera a moderada intensidad.

La entidad precisa que la información es brindada por un reporte emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú. Además, señalan que este fenómeno se presentaría hasta el viernes 17 de junio.

En el norte se encuentran en esta situación las caletas Lobitos y San Pablo, los terminales multiboyas Punta Arenas y Negritos, los muelles Tortuga, Mc Donald, Yeti y San Pedro- Talara, además del muelle de carga líquida Petroperú. Por su parte, en el centro, figuran los puertos Pacasmayo, Malabrigo, Salaverry (muelle 1A-2A y 1B-2B) STI, Morín, Chimbote, Casma, Huarmey, Punta Lobitos, Chico, Supe, Chancay y Cerro Azul.

Continúan las caletas Cherrepe, La Barranca, Magdalena de Cao, Huanchaco, Guadalupito, Santa, Coishco, El Dorado, Samanco, Los Chimus Tortuga, Casma, Gramita, Culebras, Vidal, Tambo de Mora, San Andrés, La Puntilla, El Chaco, Lagunillas y Laguna Grande; el muelle artesanal Terminal Pesquero Salaverry; los terminales multiboyas Salaverry, Paramonga y BPO; los terminales portuarios ex Enapu Chimbote 1A y 1B, LNG-Melchorita y multiboyas Petroperú; el terminal marino Pisco-Camisea (Pluspetrol); así como la Zona Norte A (Pampilla 1, 2 y 3), la Zona Norte B (Solgas y Pure Biofuels) y la Zona Norte C (Tralsa 1 y 2, Surfisa, Quimpac y Zeta Gas) .

Finalmente, en el litoral sur también están cerrados los puertos San Nicolás y San Juan; las caletas Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala, Puerto Viejo, Morro Sama, Vila Vila y Punta Picata; los terminales portuarios Marine Trestle-SPCC, Enapu, SPCC y Engie; los terminales multiboyas Tablones-SPCC, Petroperú y TLT, el terminal pesquero Ilo y el muelle artesanal Ilo.

“Ante esta situación, el INDECI exhorta a las autoridades regionales y locales orientar a la población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para prevenir accidentes y/o daños personales y materiales”, señala el comunicado.

Asimismo, se recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme. Además, se debe evitar actividades deportivas y recreativas durante el periodo de oleaje, así como campamentos cerca de las zonas de playa.

